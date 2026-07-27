В России не исключили отказ Европы от санкций

Евросоюз, столкнувшийся с неэффективностью практики принятия пакетов санкций против России, может вовсе свернуть санкционное давление на Москву либо перейти к отдельным мерам, с которыми в блоке «все согласятся». Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.

«[21-й] пакет откровенно выхолощенный, это всем понятно. Дальше так идти дело не может, поэтому есть два варианта. Первый — просто сворачивание санкционной политики. Второй — выбор каких-то отдельных мер, по которым все согласятся», — считает эксперт.

Зубец подчеркнул, что наиболее болезненные для России элементы очередного, 21-го, пакета санкций ЕС против Москвы не были приняты. Речь идет прежде всего о запрете на экспорт российского газа.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

При этом газета Financial Times не исключила, что этот пакет санкций окажется последним из-за трудностей их согласования.

По данным издания, Евросоюз рассматривает новый подход к санкциям после того, как евродипломаты долго не могли согласовать 21-й пакет мер из-за Греции, которая выступала против ограничений в отношении российского сжиженного природного газа.

Ранее российский министр спорта попал под европейские санкции.