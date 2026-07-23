Российский министр спорта попал под европейские санкции

Евросоюз ввел санкции в отношении министра спорта и председателя Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Также под европейские санкции попали бывший глава Олимпийского комитета РФ (2018-2024) Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

23 июля в миссии РФ при ЕС заявили, что новые санкции Евросоюза в отношении России приведут к обострению социально-экономических проблем в странах сообщества.

Там обратили внимание, что 21-й пакет санкций был принят на фоне дестабилизации мировых энергорынков из-за ситуации на Ближнем Востоке.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа войдет в 21-й пакет санкций Евросоюза.