Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

ЕС не исключает, что 21-й пакет санкций против России станет последним

FT: принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций против России может стать последним
Global Look Press

Европейский союз (ЕС) может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России из-за трудностей их согласования. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврочиновников.

По данным издания, Евросоюз рассматривает новый подход к санкциям после того, как евродипломаты долго не могли согласовать 21-й пакет мер из-за Греции, которая выступала против ограничений в отношении российского сжиженного природного газа.

«Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», — заявил собеседник газеты.

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

В миссии РФ при ЕС заявили, что новые рестрикции Евросоюза в отношении России приведут к обострению социально-экономических проблем в странах сообщества.

Ранее российский министр спорта попал под европейские санкции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!