«Пятилетка испытаний, войны и собирания сил»: Зюганов подвел итоги восьмого созыва ГД

Госдуме восьмого созыва (2021–2026 гг.) фактически работала в условиях чрезвычайного положения, ей хватило мужества и воли, чтобы сплотиться в условиях СВО и поддержать страну и народ. Этот период работы нижней палаты Федерального собрания можно назвать пятилеткой «испытаний, войны и собирания сил». Такую оценку работе Госдумы восьмого созыва в комментарии «Газете.Ru» дал глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

«Дума восьмая заседала в особых условиях. Только первые пять месяцев были относительно мирными. С февраля 2022 года развязали натовцы и англосаксы против нас войну, которая продолжается пятый год. Уже более 1600 дней идет эта война. Дума фактически работала в условиях чрезвычайного положения. Надо отдать должное, ей хватило мужества и воли сплотиться для того, чтобы принять в срочном порядке целый пакет законов, которые могли бы помочь прежде всего стране и верховному главнокомандующему нашей армии, Генеральному штабу, всем ребятам, которые сражаются на фронте и борются в тылу. Принято около 180 законов, они практически приняты все единогласно. Это делает честь Думе», — сказал глава фракции.

Председатели думских комитетов, по мнению Зюганова, справились со своими задачами, успешно отвечая на вызовы времени. При этом он отметил, что эффективность глав комитетов может быть еще выше.

«Это пятилетка испытаний, войны и собирания сил», — подытожил он.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия заверила списки всех 11 партий, участвующих в выборах в Госдуму. Среди них «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия прямой демократии» и Партия пенсионеров.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием для страны.

Ранее ЦИК проверил кандидатов в Госдуму на статус иноагента.