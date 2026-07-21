Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

ЦИК проверил кандидатов в Госдуму на статус иноагента

ЦИК пока не нашел иноагентов и экстремистов среди кандидатов в Госдуму
Сергей Аверин/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пока не выявила среди кандидатов, включенных в заверенные партийные списки, лиц со статусом иностранного агента или причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Об этом на заседании комиссии Совета Федерации заявил член ЦИК Игорь Борисов.

«Мы проверили всех поступивших кандидатов <...> Партиями, которым мы заверили списки, таких нарушений не допущено», — сказал он.

Проверка кандидатов будет продолжаться, добавил Борисов. Он отметил, что впервые в этой избирательной кампании используется сервис Минюста РФ, который через единую систему межведомственного взаимодействия позволяет получать результаты проверок по реестрам в течение нескольких часов после внесения данных о кандидатах в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

До этого глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия заверила списки всех 11 партий, участвующих в выборах в Госдуму. Среди них «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия прямой демократии» и Партия пенсионеров.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием для страны.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не знает о сентябрьских выборах в Госдуму.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!