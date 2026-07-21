ЦИК проверил кандидатов в Госдуму на статус иноагента

ЦИК пока не нашел иноагентов и экстремистов среди кандидатов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России пока не выявила среди кандидатов, включенных в заверенные партийные списки, лиц со статусом иностранного агента или причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Об этом на заседании комиссии Совета Федерации заявил член ЦИК Игорь Борисов.

«Мы проверили всех поступивших кандидатов <...> Партиями, которым мы заверили списки, таких нарушений не допущено», — сказал он.

Проверка кандидатов будет продолжаться, добавил Борисов. Он отметил, что впервые в этой избирательной кампании используется сервис Минюста РФ, который через единую систему межведомственного взаимодействия позволяет получать результаты проверок по реестрам в течение нескольких часов после внесения данных о кандидатах в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

До этого глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия заверила списки всех 11 партий, участвующих в выборах в Госдуму. Среди них «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия прямой демократии» и Партия пенсионеров.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием для страны.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не знает о сентябрьских выборах в Госдуму.