Володин заявил о выполнении всех посланий Путина Федеральному Собранию

Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет выполнены на 100%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, трансляция которого ведется на сайте ГД.

«Отмечу, послания президента Федеральному Собранию предыдущих лет мы выполнили полностью, на 100%», — сказал Володин.

В последний раз российский лидер обращался к Федеральному собранию в феврале 2024 года. Церемония прошла в столичном Гостином дворе. Глава государства зачитывал текст два часа и шесть минут — это рекорд продолжительности подобных обращений. В своем выступлении он коснулся специальной военной операции на Украине, объявил о пяти новых нацпроектах и призвал «бросать пить и вставать на лыжи».

В 2025 году послания Путина Федеральному Собранию не было. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что президент выступит с посланием тогда, когда «посчитает необходимым». По словам Пескова, это зависит от графика Путина и готовности содержания послания.

Послание к Федеральному собранию — это программный документ, отражающий то, как глава государства видит дальнейшее развитие страны.

В нем есть положения о политике, экономике и идеологии России, а также конкретные предложения по поводу законотворческой работы парламента.

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