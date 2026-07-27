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Политика

«Полное пренебрежение»: в Раде возмутились из-за поступка Зеленского

В Раде возмутились отчетом Зеленского о кадровых изменениях перед Западом
YouTube/Sky News

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале возмутилась из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский отчитался о кадровых перестановках в интервью британскому телеканалу Sky News, проигнорировав местные СМИ.

Геращенко отметила, что Зеленский дает интервью западным журналистам и не находит времени для коммуникации с украинцами. В связи с этим депутат пришла к выводу, что украинский лидер не считает нужным «никому ничего объяснять» в стране. Она указала, что подобное пренебрежение «только усугубляет политический кризис» на Украине.

В интервью Sky News Зеленский, в частности, прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. Он объяснил, что это решение было связано с необходимостью выстраивания эффективной системы во время боевых действий. Зеленский добавил, что Украине необходим новый подход к мобилизации. Кроме того, стране нужно единство между генштабом и минобороны, указал политик.

Также во время беседы с журналистом британского телеканала Зеленский высказался о назначении на должность премьер-министра Украины экс-главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого. По словам главы государства, в условиях подготовки к «очень тяжелой зиме» Украине необходим премьер, который понимает грядущие вызовы и «сосредоточен на энергетических вопросах».

Ранее экс-премьер Украины указал на вмешательство двух стран в дело Сырского и Федорова.

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