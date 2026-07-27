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Политика

В Совфеде дали совет новому премьеру Британии после обращения к России

Сенатор Джабаров призвал Бернема задуматься о безопасности Великобритании
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Великобритании необходимо не оказывать помощь «нацистскому режиму» на Украине, а задуматься о собственной безопасности. Об этом «Ленте.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова премьера Британии Энди Бернема о поддержке Киева.

Парламентарий призвал Бернема подумать о безопасности своей страны. Он напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что вскоре на боевое дежурство в ВМФ поступят ракеты «Посейдон», представляющие опасность для любого врага. Соединенному Королевству стоит «об этом думать всегда», указал политик.

«Надо не размахивать руками, оказывая помощь нацистскому режиму, а подумать о собственной безопасности. Никто не мешает им жить и развиваться нормально, а вы пытаетесь лезть на рожон. Могут нарваться на ответ», — сказал Джабаров.

До этого премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с обращением к России незадолго до визита в Соединенное Королевство президента Украины Владимира Зеленского.

«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть никаких сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — заявил Бернем.

Ранее Медведев назвал Бернема «премьером мелкобритании».

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