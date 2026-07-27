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Политика

Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского

Премьер Британии Бернем обратился к России относительно Украины
Temilade Adelaja/Reuters

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с обращением к России незадолго до визита в Соединенное Королевство президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, в понедельник Энди Бернем встретит Владимира Зеленского на военно-морской базе в Великобритании и «подтвердит непоколебимую поддержку Великобританией Украины».

«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть никаких сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — заявил Бернем.

По данным Sky News, Бернем и Зеленский встретятся с украинскими солдатами и моряками, которые в течение последних трех недель участвовали в учениях «Морской бриз». Кром того, в ходе визита Лондон также объявит о передаче интеллектуальной собственности на британские средства радиоэлектронной борьбы, используемые для создания помех российским системам ПВО.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале слова нового премьера Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины, назвал того «премьером мелкобритании».

По мнению Медведева, заявления Бернема не несут для Москвы ничего нового. Зампред считает, что задача российской стороны состоит в том, чтобы сделать жизнь в Великобритании максимально невыносимой, для чего подойдут экономические кризисы, социальные катаклизмы и забастовки мусорщиков.

Ранее в Кремле обратили внимание на слова нового премьера Британии об Украине.

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