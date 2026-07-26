Медведев предложил сделать жизнь в Великобритании максимально невыносимой

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев комментируя в своем Telegram-канале слова нового премьера Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины, назвал того «премьером мелкобритании».

По мнению Медведева, заявления Бернема не несут для Москвы ничего нового.

Зампред считает, что задача российской стороны состоит в том, чтобы сделать жизнь в Великобритании максимально невыносимой, для чего подойдут экономические кризисы, социальные катаклизмы и забастовки мусорщиков.

Медведев утверждает, что лучше всего в данной ситуации подойдет подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

20 июля сообщалось, что Бернем в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит помогать Киеву и «оказывать давление» на Россию.

В этот же день Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

Ранее в Кремле обратили внимание на слова нового премьера Британии об Украине.