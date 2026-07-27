Путин пообщался с жителями Санкт-Петербурга в День ВМФ

Жители Петербурга поздравили Путина с днем ВМФ и попросили его беречь себя

Жители Санкт-Петербурга, с которыми президент России Владимир Путин пообщался на улицах города в День военно-морского флота (ВМФ), поздравляли главу государства с праздником и просили беречь себя. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства 26 июля работал в северной столице, в Адмиралтействе он встретился с военными моряками и вручил государственные награды военнослужащим ВМФ.

После отъезда из Адмиралтейства Путин сделал остановку в городе, чтобы поприветствовать ожидавших его петербуржцев, и непродолжительное время пообщался с ними. Президент пожал руки гражданам, которые стояли ближе к нему.

Собравшие поприветствовали российского лидера и поздравили его с Днем военно-морского флота, благодарили за то, что Путин вышел встретиться с ними, говорится в публикации. Горожане также выкрикивали пожелания здоровья и напутствия: «берегите себя».

А сам президент на прощание пожелал жителям Санкт-Петербурга всего самого доброго.

День Военно-Морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В 2026 году праздник приходится на 26 июля. Это памятный день, посвященный военным морякам и ветеранам, защищающим морские рубежи страны.

Ранее Путин заявил об огромном значении ВМФ в ядерной триаде России.