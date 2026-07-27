Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Турции назвали условия для организации переговоров России и Украины

РИА: Турция готова организовать переговоры по Украине при готовности сторон
Murad Sezer/Reuters

Турция готова организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, если стороны подтвердят готовность сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, организовать переговоры можно в кратчайшие сроки.

17 июля глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам визита в Киев заявил о готовности Анкары поддержать инициативы по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также сообщил, что обсудил «актуальное положение в российско-украинском» конфликте с и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими представителями высшего руководства страны.

15–16 июля глава МИД Турции посетил Украину с официальным визитом. Во время поездки дипломат хотел прояснить позицию Киева относительно перспектив урегулирования конфликта с Москвой. Как рассказал Фидан на совместной пресс-конференции с Сибигой, Анкара намерена предоставить военно-морские гарантии безопасности для Киева. Они будут включать в себя сухопутные, воздушные и морские элементы.

Ранее в Кремле оценили роль Турции в урегулировании конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Шутки на грани и бесшабашные поступки. Как Лермонтов разыгрывал друзей, женщин и сослуживцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!