В Турции назвали условия для организации переговоров России и Украины

Турция готова организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, если стороны подтвердят готовность сесть за стол переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, организовать переговоры можно в кратчайшие сроки.

17 июля глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам визита в Киев заявил о готовности Анкары поддержать инициативы по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также сообщил, что обсудил «актуальное положение в российско-украинском» конфликте с и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими представителями высшего руководства страны.

15–16 июля глава МИД Турции посетил Украину с официальным визитом. Во время поездки дипломат хотел прояснить позицию Киева относительно перспектив урегулирования конфликта с Москвой. Как рассказал Фидан на совместной пресс-конференции с Сибигой, Анкара намерена предоставить военно-морские гарантии безопасности для Киева. Они будут включать в себя сухопутные, воздушные и морские элементы.

Ранее в Кремле оценили роль Турции в урегулировании конфликта на Украине.