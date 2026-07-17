Глава МИД Турции подвел итоги своей поездки на Украину

Фидан: Турция поддержит все инициативы по возобновлению переговоров РФ и Украины

Анкара поддержит инициативы по проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом, заявил министр обороны Турции Хакан Фидан. Чиновник на странице в социальной сети X подвел итоги своей поездки на Украину.

«В ходе визита мы вновь подчеркнули нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Турция готова поддержать любые инициативы, которые позволят вернуть стороны за стол переговоров», — написал глава внешнеполитического ведомства.

Также он оценил свою встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Фидан назвал состоявшиеся переговоры «плодотворными» и добавил, что связи между Киевом и Анкарой «становятся все более прочными».

15–16 июля глава МИД Турции посетил Украину с официальным визитом. Во время поездки дипломат хотел прояснить позицию Киева относительно перспектив урегулирования конфликта с Москвой. Как рассказал Фидан на совместной пресс-конференции с Сибигой, Анкара намерена предоставить военно-морские гарантии безопасности для Киева. Они будут включать в себя сухопутные, воздушные и морские элементы.

Ранее в Кремле оценили роль Турции в урегулировании конфликта на Украине.