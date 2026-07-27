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Политика

Журналисты выяснили, почему военные США не сбивают часть иранских ракет

NBC: США не сбивают часть иранских снарядов из-за дефицита ракет-перехватчиков
Ammar Awad/Reuters

Из-за дефицита ракет-перехватчиков американские военные сбивают только те иранские снаряды, которые непосредственно угрожают силам США или критически важным объектам. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников.

По данным журналистов, остальные ракеты могут достигать целей. В материале утверждается, что Пентагон с самого начала конфликта с Ираном придерживается политики приоритетов целей, экономя дефицитные ракеты-перехватчики. Более того, военные иногда сознательно позволяли иранским ракетам поражать пустующие позиции США.

В июне главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что решение президента США Дональда Трампа о перепрофилировании автозаводов Ford и General Motors под выпуск ракет Tomahawk и Patriot связано с необходимостью восполнения американских арсеналов после конфликта с Ираном.

Он отметил, что производство современных ракет и систем противовоздушной обороны является сложным и длительным процессом. По этой причине существующие предприятия американского военно-промышленного комплекса, по его оценке, не способны быстро обеспечить необходимый объем выпуска продукции.

Ранее в США объяснили, как ВС РФ помешали Украине получить ракеты для Patriot.

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