Президент Украины Владимир Зеленский намерен построить предприятие по производству ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, однако реализации этих планов может помешать разрушенная энергетическая инфраструктура страны. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Украина уже сейчас сталкивается с серьезными проблемами в энергетике после российских ударов по объектам, связанным с ВСУ. По этой причине она вынуждена готовиться к очередному сложному зимнему периоду.

Дэвис также отметил, что Киев может столкнуться с нехваткой американских ракет-перехватчиков. По его утверждению, США сами активно расходуют такие боеприпасы, поэтому у Вашингтона может не остаться достаточных запасов для дальнейших поставок Украине.

8 июля президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт.

Ранее СМИ раскритиковали одно решение Вашингтона по Украине.