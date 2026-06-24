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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Аналитик связал планы США по выпуску ракет на автозаводах с сокращением запасов

Коротченко: Трамп переводит автозаводы на ракеты из-за дефицита оружия
Владимир Трефилов/РИА Новости

Решение президента США Дональда Трампа о перепрофилировании автозаводов Ford и General Motors под выпуск ракет Tomahawk и Patriot связано с необходимостью восполнения американских арсеналов после конфликта с Ираном. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости.

По его словам, значительные запасы вооружений были израсходованы в ходе военных действий с Ираном, что потребовало поиска дополнительных производственных мощностей для ускоренного выпуска ракетного вооружения.

Коротченко отметил, что производство современных ракет и систем противовоздушной обороны является сложным и длительным процессом. По этой причине существующие предприятия американского военно-промышленного комплекса, по его оценке, не способны быстро обеспечить необходимый объем выпуска продукции.

Военный эксперт добавил, что привлечение крупных автомобильных заводов к выпуску ракет и средств ПВО — это вынужденная мера.

23 июня президент США сообщил, что американские автомобильные концерны, в частности General Motors и Ford, перепрофилируют свои заводы и начнут выпускать оружие. Это произойдет в рамках экономической кампании властей США по производству вооружений. Автопроизводители со свободными мощностями уже заключают соглашения о выпуске ракет.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство оружия против баллистики ВС РФ.

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