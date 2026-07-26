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Политика

Медведев иронично отреагировал на угрозы Каллас

Медведев назвал Европу жестоким врагом России навсегда
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможном запрете на въезд в Евросоюз для ветеранов специальной военной операции (СВО). Свой комментарий он опубликовал в канале на платформе «Макс».

«Какая‑то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым задом», — написал Медведев.

Зампред Совебза отметил, что России стоит упрашивать Евросоюз поскорее сделать это, поскольку в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят «дурацкие иллюзии про «чудесные европы» и будут люто ненавидеть все европейское.

«Но именно это ведь нам и надо! Europe is our cruel enemy forever!» — сказано в сообщении политика.

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 21-й пакет антироссийских санкций войдет запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые служили в армии с начала спецоперации. Также она заявила, что 21-й пакет санкций может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.

Ранее Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.

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