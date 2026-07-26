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Политика

Европейский аналитик объяснил, как можно было избежать российско-украинского конфликта

Абелин: конфликта на Украине можно было избежать при наличии диалога между РФ и ЕС
Владимир Сергеев/РИА Новости

Российско-украинский конфликт можно было избежать при наличии диалога между Россией и Европейским союзом. Об этом в эфире шведского телеканала SwebbTV заявил финансовый аналитик Петер Абелин.

По его словам, регулярных переговоров у европейских стран с российской стороной не было с середины 1990-х годов.

Абелин считает, что конфликт был создан искусственно и является прокси-войной, в продолжение которой заинтересованы на Западе.

До этого французский историк Эммануэль Тодд заявил, что США и Европа ответственны за конфликт на Украине, а не Россия. Он считает, что президент РФ Владимир Путин не несет никакой ответственности за тот хаос, который наблюдается в мире сегодня. По его словам, США и страны Европы «спровоцировали» Россию на конфликт.

21 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО проводится для того, чтобы военный контингент НАТО не присутствовал на Украине. Так представитель Кремля прокомментировал заявления из Европарламента о том, что учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой ко вводу европейских военных на украинскую территорию.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.

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