Новый премьер Британии Бернем пообещал давить на Россию

Премьер Британии заявил, что будет «оказывать давление» на РФ по теме Украины

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит помогать Киеву и «оказывать давление» на Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном канцелярией на Даунинг-стрит, 10, передает ТАСС.

«Премьер-министр начал [беседу] с того, что подтвердил личную приверженность и приверженность Британии поддержке украинского народа и подчеркнул неизменность подхода Великобритании, в том числе в вопросе оказания давления на Россию», — указывается в пресс-релизе.

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

22 июня Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту британского премьера.