В Кремле обратили внимание на слова нового премьера Британии об Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил слова нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма о безоговорочной поддержке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что в Кремле зафиксировали данный факт.

Накануне король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера. В своей заключительной речи в качестве премьера он пожелал своему преемнику всего наилучшего.

Новым премьер-министром Великобритании стал Энди Бернем. До этого политик был известен как мэр Большого Манчестера и лидер Лейбористской партии. Вскоре король примет его в Букингемском дворце, чтобы сформировать правительство. Затем Бернэм выступит со своей речью на Даунинг-стрит.

Ранее сообщалось, что преемник Стармера оставит советника, пытавшегося установить контакт с Россией.