Энди Бернем вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

«Король попросил его сформировать правительство, и Бернем принял это предложение», — сказано в сообщении.

Эндрю Мюррей Бернем родился 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля в католической семье с ирландскими корнями, и уже в 15 лет вступил в Лейбористскую партию.

Окончив Кембридж по специальности «английская филология», он начал карьеру в профсоюзах и в 31 год был избран в Палату общин. В период правления Гордона Брауна занимал посты министра культуры, СМИ и спорта, а затем министра здравоохранения. Бернем дважды участвовал в выборах лидера лейбористов.

22 июня Кир Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту британского премьера.