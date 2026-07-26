Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, поскольку только Россия была гарантом ее территориальной целостности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, эти территории исторически принадлежали Польше, Венгрии и Румынии. Со временем все встанет на свои места, добавил Путин.

«Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия», — сказал президент.

Путин также сказал, что Украина публично возрождает нацистскую идеологию. По словам российского лидера, режим Киева основан на идеологии неонацизма и крайнего национализма.

До этого президент РФ заявлял, что страны Запада сейчас пожинают на Украине то, что посеяли. Глава государства напомнил, что украинский кризис возник из-за госпереворота, который был поддержан Западом. По его словам, «отсюда все началось, отсюда все пошло».

Ранее Путин спрогнозировал итог СВО.