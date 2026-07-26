Путин назвал выделение ресурсов на проведение СВО оправданным

Президент России Владимир Путин заявил, что страна вынуждена направлять значительные ресурсы на достижение целей специальной военной операции (СВО), и это оправдано. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять — и это оправдано — на обеспечение успеха и достижения целей специальной военной операции», — сказал он в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ).

По словам главы государства, несмотря на текущие задачи, планы по развитию флота как в дальней, так и в ближней морской зоне существуют и будут реализованы.

Путин также заявил, что ВМФ России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Корабли российского флота наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием, а морская пехота сражается бесстрашно и умело. Вся страна ждет возвращения домой моряков, которые несут службу на огневых рубежах, подчеркнул президент.

На форуме Народного фронта «Все для Победы!» Путин говорил, что Россию ждет победа. По его словам, страх нормален при совершении подвига, сила россиян заключается именно в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и страхи. Поэтому, как отметил глава государства, бойцы российской армии идут только вперед в зоне СВО.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.