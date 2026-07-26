Путин заявил, что РФ обеспечит безопасность Калининградской области всеми силами

Россия обеспечит безопасность Калининградской области всеми возможностями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященного дню ВМФ, передает РИА Новости.

«В случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», — сказал Путин.

Перед Балтийским флотом РФ поставлена задача обеспечить безопасность российского эксклава, добавил он.

До этого губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что регион готов к любым угрозам. Так он прокомментировал заявления о том, что на учениях Объединенных экспедиционных сил НАТО отрабатываются сценарии морской блокады и вторжения войск Североатлантического альянс в регион. По его словам, нужно быть «совершенно безумными», чтобы пытаться захватить этот стратегический регион и западный форпост России.

Ранее Польша решила укрепить границу с Калининградской областью и Белоруссией.