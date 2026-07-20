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Армия

Губернатор Калининградской области заявил о готовности региона к любым угрозам

Беспрозванных: Калининградская область готова к любым угрозам
Михаил Голенков/РИА Новости

Калининградская область готова к любым угрозам. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил в интервью газете «Ведомости».

Он прокомментировал заявления о том, что на учениях Объединенных экспедиционных сил НАТО отрабатываются сценарии морской блокады и захвата региона. По словам Беспрозванных, нужно быть «совершенно безумными», чтобы покуситься на такой стратегический регион и западный форпост России, как Калининградская область.

Губернатор подчеркнул, что после заседания Совета безопасности по Калининградской области он еще раз убедился, что регион находится под надежной защитой. Беспрозванных отметил, что в области создано министерство безопасности, в котором работают участники специальной военной операции, а также действует оперативный штаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры и поддержке Вооруженных сил РФ.

16 июня сообщалось, что военные Литвы, Польши и Франции начали учения в Сувалкском коридоре, который находится между Калининградской областью и Белоруссией.

Ранее экс-депутат бундестага объяснила воинственные заявления Берлина в адрес Калининграда.

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