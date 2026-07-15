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Политика

Польша решила укрепить границу с Калининградской областью и с Белоруссией

Косиняк-Камыш: Польша разместит армейские бригады вдоль границы с Калининградом
Damian Burzykowski/Global Look Press

Польша разместит четыре армейские бригады вдоль границы с Калининградом и Белоруссией. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, пишет издание Defence24.

«Это очень важный элемент. Четыре бригады. Особенно там, где есть непосредственная угроза», — отметил он.

Четыре бригады станут частью нового военного формирования, которое будет ответственно за оборону восточных и северо-восточных границ Польши. Сообщается, что оно будет адаптировано к «современным угрозам», а именно к гибридным операциям, миграционному давлению и к ситуациям с использованием дронов. Структура будет отвечать за охрану госграницы, разведку, безопасность инфраструктуры и за «оперативное реагирование на угрозы».

Новое подразделение войдет в состав сил территориальной обороны и станет одним из столпов программы «Восточный щит», которая направлена на укрепление безопасности на границах с Белоруссией и Россией, пишет СМИ. Также в публикации говорится, что в составе четырех бригад будут подразделения материально-технического обеспечения и разведки, а также специализированные группы, ответственные за использование современных технологий, в том числе БПЛА.

До этого бывший глава аппарата Минобороны Германии, аналитик Нико Ланге призвал Европу усилить давление на Россию в Калининградской области и в балтийском регионе. Он также подчеркнул, что Крым и Калининград не должны быть стратегическими форпостами для России.

В июне командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет бить по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря.

В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса могут прорваться в Калининградскую область.

Ранее Польша отказалась от участия в «антибаллистической коалиции».

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