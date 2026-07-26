Иран поделился с Пакистаном последними сведениями о переговорах с США

Иран уведомил пакистанских должностных лиц, что не выходил из переговоров с США, а лишь приостановил их, и подтвердил готовность продолжать диалог в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании. Об этом сообщает иорданское агентство Ammon News со ссылкой на эфир телеканала Al Arabiya.

Тегеран настаивает на возобновлении консультаций с того этапа, на котором они были прерваны. Иранские власти подтвердили готовность провести новые раунды переговоров в Женеве, Дохе или Исламабаде. При этом они обозначили четкую последовательность обсуждения: сначала вопросы судоходства в Ормузском проливе, затем разблокировка замороженных активов и только после этого ядерная программа.

Также Иран уведомил пакистанскую сторону об отказе создавать новый коридор в Ормузе.

По последним данным, американский лидер решил не расширять военную операцию против Ирана из-за опасений по поводу иссякающих запасов ракет для систем ПВО и других боеприпасов. При этом иранские военные предупредили, что заблокируют движение через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море при усилении атак со стороны США.

Ранее Иран заявил, что не оставит без ответа удар ВСУ по судну в Каспийском море.