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Армия

Трамп отказался от планов расширения военной операции против Ирана

NYT: Трамп отказался от эскалации конфликта с Ираном из-за дефицита ракет
Yves Herman/Reuters

Президент США Дональд Трамп пока отказался от идеи резкой эскалации вооруженного конфликта с Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, одной из главных причин такого решения стали опасения по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и других средств ПВО, которыми располагает Пентагон на Ближнем Востоке.

Как отмечает газета, в Белом доме также сочли более масштабную военную операцию слишком рискованной. Советники Трампа опасались расширения конфликта на другие страны региона, ухудшения отношений с союзниками США в Персидском заливе, а также возможных последствий для мировой экономики, включая энергетический кризис и рост числа беженцев.

По информации газеты, Иран отказался от предложения США о прекращении огня, переданного через премьер-министра Ирака. Тегеран не заинтересован во временной сделке, которая оставила бы нерешенным вопрос о контроле над Ормузским проливом. Иранские официальные лица заявили, что вооруженные силы страны готовятся к возможному расширению войны в случае ударов по критически важной инфраструктуре.

Ранее Иран атаковал военную базу США в Бахрейне.

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