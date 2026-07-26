Трамп отказался от планов расширения военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп пока отказался от идеи резкой эскалации вооруженного конфликта с Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, одной из главных причин такого решения стали опасения по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и других средств ПВО, которыми располагает Пентагон на Ближнем Востоке.

Как отмечает газета, в Белом доме также сочли более масштабную военную операцию слишком рискованной. Советники Трампа опасались расширения конфликта на другие страны региона, ухудшения отношений с союзниками США в Персидском заливе, а также возможных последствий для мировой экономики, включая энергетический кризис и рост числа беженцев.

По информации газеты, Иран отказался от предложения США о прекращении огня, переданного через премьер-министра Ирака. Тегеран не заинтересован во временной сделке, которая оставила бы нерешенным вопрос о контроле над Ормузским проливом. Иранские официальные лица заявили, что вооруженные силы страны готовятся к возможному расширению войны в случае ударов по критически важной инфраструктуре.

Ранее Иран атаковал военную базу США в Бахрейне.