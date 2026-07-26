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Армия

Иранские военные пригрозили блокадой Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря

WSJ: КСИР пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море из-за США
West Asia News Agency/Reuters

Иранские военные пригрозили, что могут заблокировать движение через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море в случае усиления атак со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации осведомленных источников издания, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что, если Вашингтон активизирует удары или будет рассматривать вариант с сухопутным вторжением, Иран «может попробовать запереть Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, в том числе атаковать суда».

До этого сообщалось, что президент США отказался от планов расширения военной операции против Ирана из опасений по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и других средств ПВО, которыми располагает Пентагон на Ближнем Востоке.

Между тем хуситы, поддерживаемые Ираном, объявили о морской блокаде для судов Саудовской Аравии, они атаковали два саудовских танкера в Красном море, а затем сообщили об ударах по двум объектам компании Saudi Aramco на территории королевства.

Ранее Иран раскрыл потери США после после окончания перемирия.

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