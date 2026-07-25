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Политика

США сделали предупреждение Украине из-за атак в Черном море

WSJ: США указали Украине на недопустимость атак на объекты в Черном море
Shannon Stapleton/Reuters

Соединенные Штаты предупредили Украину о недопустимости ударов по судам и объектам нефтяной инфраструктуры в Черном море. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты выяснили, что нефтегазовая корпорация Chevron обратилась к Белому дому в связи с продолжающимися атаками украинских войск на цели в Черном море. Американскую администрацию попросили повлиять на Киев, после чего она призвала украинскую сторону ограничить удары.

«После обсуждений с представителями отрасли администрация США предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие РФ, в Черном море», — утверждается в материале.

В нем подчеркивается, что Вашингтон считает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) важнейшим каналом поставок энергоносителей из Казахстана в страны Европы. При этом объекты КТК неоднократно подвергались атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 июля беспилотник атаковал судно Nelsa на морском терминале КТК. На корабле произошло возгорание, члены экипажа были вынуждены эвакуироваться. На фоне произошедшего была приостановлена погрузка нефти. Комментируя ситуацию, министерство иностранных дел Казахстана осудило удар по судну. Однако ведомство не стало называть страну, которая запустила дрон.

Ранее в МИД РФ высказались об ударах ВСУ по танкерам у терминала КТК.

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