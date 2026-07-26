Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Кремле сообщили о «каналах диалога» с США по Украине

Песков: у России есть каналы диалога с США по урегулированию на Украине
Алексей Майшев/РИА Новости

РФ сохраняет каналы диалога с переговорщиками из США по вопросам урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил дуализм в позиции президента США по отношению к конфликту: Вашингтон поставляет оружие Киеву, одновременно заявляя о готовности способствовать переговорам.

До этого The Wall Street Journal написала, что американская администрация предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, не связанные с Россией. По данным газеты, так Белый дом отреагировал после обращения главы Chevron Майка Уирта, с которым у президента США хорошие личные отношения, на удары по танкерам и терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Chevron владеет там долей в 15%.

Ранее президент Казахстана отказался быть посредником в конфликте на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!