В Кремле сообщили о «каналах диалога» с США по Украине

Песков: у России есть каналы диалога с США по урегулированию на Украине

РФ сохраняет каналы диалога с переговорщиками из США по вопросам урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил дуализм в позиции президента США по отношению к конфликту: Вашингтон поставляет оружие Киеву, одновременно заявляя о готовности способствовать переговорам.

До этого The Wall Street Journal написала, что американская администрация предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, не связанные с Россией. По данным газеты, так Белый дом отреагировал после обращения главы Chevron Майка Уирта, с которым у президента США хорошие личные отношения, на удары по танкерам и терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Chevron владеет там долей в 15%.

Ранее президент Казахстана отказался быть посредником в конфликте на Украине.