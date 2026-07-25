«Россия сама справится»: Токаев отказался быть посредником в конфликте на Украине

Токаев отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной

Казахстан не будет посредником при урегулировании украинского конфликта, заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Политик заявил, что Астана всегда с уважением относилась в Киеву и ей, как и многим, «не совсем понятна природа этого конфликта». При этом Токаев признал, что Казахстан — не сторонняя страна.

«Несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами», — объяснил свою позицию президент Казахстана.

На этой же встрече Токаев высказал мнение, что конфликт, возможно, стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле, поскольку там были достигнуты значительные результаты.

25 июля Путин и Токаев встретились в Омске. В последний раз политики виделись в конце мая, когда российский лидер посетил Казахстан с рабочим визитом.

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