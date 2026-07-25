Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

«Россия сама справится»: Токаев отказался быть посредником в конфликте на Украине

Токаев отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной

Казахстан не будет посредником при урегулировании украинского конфликта, заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Политик заявил, что Астана всегда с уважением относилась в Киеву и ей, как и многим, «не совсем понятна природа этого конфликта». При этом Токаев признал, что Казахстан — не сторонняя страна.

«Несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ, и, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами», — объяснил свою позицию президент Казахстана.

На этой же встрече Токаев высказал мнение, что конфликт, возможно, стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле, поскольку там были достигнуты значительные результаты.

25 июля Путин и Токаев встретились в Омске. В последний раз политики виделись в конце мая, когда российский лидер посетил Казахстан с рабочим визитом.

Ранее Зеленский рассказал о новых предложениях США по урегулированию конфликта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!