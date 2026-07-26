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Политика

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе

ABC News: Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме во вторник
Alex Brandon/AP

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме во вторник. Об этом сообщил телеканалу ABC News представитель Белого дома.

Информация о визите появилась после того, как 25 июля президент Украины заявил в социальных сетях, что он поручил украинским спецслужбам поделиться информацией о помощи России Ирану в условиях войны с США.

Зеленский 28 июля будет в Вашингтоне, чтобы присутствовать на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, с которым они были близки. Грэм посещал Украину в начале июля, отметил ABC News.

24 июля украинский лидер выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США. В беседе с журналисткой Лорой Лумер он заявил, что для этого он готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Он добавил, что все зависит от Трампа, который должен определить место встречи.

В начале июля президент США провел телефонный с Владимиром Путиным — диалог продлился почти 1,5 часа. Глава США назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей». Главы государств обсудили ситуацию на Украине и в Иране, а также дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что верит словам Путина и Си об отсутствии поставок оружия Ирану.

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