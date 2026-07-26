Помощник Путина оценил роль ВМФ в становлении России как морской державы

Российский Военно-морской флот за свою историю прошел через множество суровых испытаний и доказал всему миру, что Россия является великой морской державой. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в День ВМФ, его цитирует ТАСС.

«За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой», - отметил он.

По словам помощника президента, в настоящее время Военно-морской флот продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Федора Ушакова, Павла Нахимова и Николая Кузнецова, а также обеспечивает стратегическую стабильность и международный правопорядок в морях и океанах.

День Военно-Морского флота в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

Российских моряков уже поздравил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что военно-морские силы России находится в постоянном развитии: строятся новые корабли, совершенствуется обеспечение передовым вооружением подводных, надводных, береговых и летных частей.

Ранее адмирал Моисеев сообщил о появлении нового рода войск в составе российского ВМФ.