Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Помощник Путина оценил роль ВМФ в становлении России как морской державы

Патрушев: ВМФ доказал миру, что Россия является великой морской державой
Александр Гальперин/РИА Новости

Российский Военно-морской флот за свою историю прошел через множество суровых испытаний и доказал всему миру, что Россия является великой морской державой. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в День ВМФ, его цитирует ТАСС.

«За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой», - отметил он.

По словам помощника президента, в настоящее время Военно-морской флот продолжает славные традиции Петра I, адмиралов Федора Ушакова, Павла Нахимова и Николая Кузнецова, а также обеспечивает стратегическую стабильность и международный правопорядок в морях и океанах.

День Военно-Морского флота в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

Российских моряков уже поздравил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что военно-морские силы России находится в постоянном развитии: строятся новые корабли, совершенствуется обеспечение передовым вооружением подводных, надводных, береговых и летных частей.

Ранее адмирал Моисеев сообщил о появлении нового рода войск в составе российского ВМФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!