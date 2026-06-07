Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

«Все любят Дональда»: Трамп выложил клип о всемирной любви к себе

Трамп опубликовал ИИ-ролик о том, как его любит весь мир

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал ИИ-видео, на котором его восхваляет весь мир.

Ролик сопровождает песня, в которой говорится, как везде любят американского лидера. В ней в том числе есть строчка: «Трамп, Трамп, куда бы я ни отправился, все любят Дональда». Кроме того, перечисляются места, где обожают политика: Мексика, Италия, Ближний Восток, Африка, Китай и Индия.

В видео президент США также появляется в космосе, верхом на льве, среди американских лидеров на монументе на горе Рашмор, а его изображение украшает пиццу и лондонский автобус.

В конце мая Трамп допустил, что заменит выступления некоторых артистов в Вашингтоне ко Дню независимости митингом «главной звезды мира» — себя самого. Глава государства заявил, что собирает гораздо больше зрителей, чем Элвис Пресли в расцвете своей карьеры, и делает это без гитары. А еще политик любит США больше всех на свете, а некоторые, по словам Трампа, называют его величайшим президентом в истории.

Прошлой осенью президент России Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Виктором Орбаном сравнил американского коллегу с танком. Венгерский политик признался, что восхищается деловым подходом президента США и считает его похожим на «торнадо». А Путин сказал, что Трамп «движется вперед как танк». По его мнению, это приносит плоды и этому можно только радоваться.

Ранее Белый дом показал Трампа, в течение часа повторяющего одно слово.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!