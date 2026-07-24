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Политика

«Рассердили папочку»: Дмитриев объяснил угрозу Трампа ввести пошлины против ЕС

Дмитриев: ЕС рассердил Трампа, из-за чего поплатится за это новыми пошлинами
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Страны Европейского союза рассердили президента США Дональда Трампа в следствие чего он планирует ввести пошлины на товары из Европы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Вассалы ЕС рассердили своего «папочку» и получат таможенные рестрикции за наложение штрафов на американские цифровые компании. Теперь вассалам придется отменить штрафы, извиниться и поблагодарить своего «папочку» за дополнительные пошлины», — написал он.

Трамп анонсировал введение существенных пошлин на европейские товары в качестве ответа на штраф в почти $1 млрд, выписанный компании Google. По мнению главы Белого дома, Европа применяет против американских высокотехнологичных компаний «чрезвычайно дискриминационную практику».

20 февраля Верховный суд отменил действие большинства пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении инстанции, грязно выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Ранее спецпредставитель Путина предрек возобновление контактов ЕС с Россией.

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