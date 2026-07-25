Трамп пригрозил крупными пошлинами двум странам

Трамп пригрозил пошлинами Мексике за салат и Канаде за дым

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести крупные пошлины против Мексики из-за вспышки «взрывной» диареи и против Канады из-за дыма от масштабных лесных пожаров. Об этом пишет газета El Pais.

По словах Трампа, Центры по контролю и профилактике заболеваний США выявили, что случаи «взрывной» диареи в Соединенных Штатах связаны с измельченным салатом айсберг, поставленным из Мексики. Также американский лидер заявил, что Канада должна «что-то сделать с дымом», который достиг ряда американских штатов и крупных городов.

Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд назвал абсолютно неприемлемой критику со стороны США в адрес усилий Канады по борьбе с лесными пожары. Он подчеркнул, что провинция переживает тяжелую ситуацию, и если бы США столкнулись с подобными пожарами, Канада пришла бы на помощь соседям.

21 июля стало известно, что число заразившихся в американском штате Мичиган инфекцией, вызывающей «взрывную» диарею, превысило 6,5 тыс. человек.

Ранее Трамп ввел пошлины на хоккейные клюшки и цемент из Канады.