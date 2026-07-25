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Политика

В КСИР назвали условия для ударов по Великобритании

Reuters: КСИР будет считать Британию законной целью, если она будет помогать США
Tasnim News Agency

Великобритания может стать законной целью Ирана, если Соединенное Королевство будет поддерживать действия США против Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

«Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил в субботу, что Великобритания станет «определенной и законной целью», если поддержит США в любой войне против Тегерана», — приводит агентство сообщение иранских СМИ.

В частности, американские военные недавно использовали авиабазы Британии, цитируя слова из заявления Корпуса стражей исламской революции.

Это уже не первая угроза КСИР в отношении Великобритании. До этого иранские военные заявили, что любая страна или база, задействованная в атаках на иранскую территорию, станет законной целью для удара. В том числе речь идет о базе ВВС Великобритании Фэрфорд, которую американские военные используют для боевых вылетов стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress.

Соединенное Королевство ответило на это тем, что британские вооруженные силы готовы защищать страну от любых угроз из-за рубежа.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.

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