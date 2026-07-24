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Политика

В правительстве Британии ответили на угрозу Ирана атаковать авиабазу в Англии

В Британии заявили о готовности отразить возможные атаки Ирана
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Великобритании готовы защищать страну от любых угроз из-за рубежа. Об этом заявил представитель британского правительства на фоне угрозы Ирана атаковать используемую США авиабазу Фэрфорд в Англии, передает «Интерфакс».

«Наши вооруженные силы готовы обеспечить безопасность Соединенного Королевства от любых атак, исходящих из-за рубежа. Великобритания готова круглосуточно защищать себя», — сказал он.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что любая страна или база, задействованная в атаках на иранскую территорию, станет законной целью для удара. В том числе речь идет о базе ВВС Великобритании Фэрфорд, которую американские военные используют для боевых вылетов стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress.

23 июля Вооруженные силы Ирана заявили об ударе по базе США в Иордании, в ходе которого были уничтожены радар комплекса ПРО THAAD и системы ПВО Patriot.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.

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