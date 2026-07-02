Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

США вывели стратегические бомбардировщики с базы в Великобритании

TWZ: США вывели с базы в Великобритании бомбардировщики B-52 Stratofortress
U.S. Air Force

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress покинули Великобританию, где были размещены для использования в ходе боевых действий против Ирана. Об этом сообщает The War Zone.

По данным издания, шесть бомбардировщиков в две группы по три воздушных судна покинули 1 июня авиабазу Фэрфорд. Самолеты использовались для нанесения ударов по Исламской Республике, говорится в публикации.

На авиабазе продолжают находиться 12 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, утверждает TWZ, которые могут задействовать для возобновления атак по Ирану.

1 июля сообщалось, что иранская делегация в Дохе провела с представителями Катара и Пакистана две встречи по реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, в рамках визита было проведено первое заседание мониторинговой группы, созданной для контроля за реализацией условий меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!