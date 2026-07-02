США вывели стратегические бомбардировщики с базы в Великобритании

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress покинули Великобританию, где были размещены для использования в ходе боевых действий против Ирана. Об этом сообщает The War Zone.

По данным издания, шесть бомбардировщиков в две группы по три воздушных судна покинули 1 июня авиабазу Фэрфорд. Самолеты использовались для нанесения ударов по Исламской Республике, говорится в публикации.

На авиабазе продолжают находиться 12 стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, утверждает TWZ, которые могут задействовать для возобновления атак по Ирану.

1 июля сообщалось, что иранская делегация в Дохе провела с представителями Катара и Пакистана две встречи по реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, в рамках визита было проведено первое заседание мониторинговой группы, созданной для контроля за реализацией условий меморандума.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

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