Членство в «коалиции желающих» противоречило бы мирной политике Словакии. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Участие в таком объединении противоречило бы сути нашей мирной политике. Мы сотрудничаем с Украиной, но на двусторонней основе», — сказал он.

Фицо добавил Словакия не оказывает Украине помощь военного и финансового характера

В четверг словацкое издание euBrief сообщило со ссылкой на посольство Франции в Словакии о том, что республика присоединилась к «коалиции желающих». Позже Фицо опроверг эту информацию.

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

Позже посольство РФ в Болгарии сообщило, что страна не прекратила спонсировать и вооружать Украину, несмотря на отказ от участия в так называемой «коалиции желающих».

Ранее Северная Македония присоединилась к «коалиции желающих».