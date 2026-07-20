Северная Македония открыто присоединилась к антироссийской «коалиции желающих». Об этом ТАСС заявил посол РФ в Скопье Дмитрий Зыков.

По его словам, Северная Македония присоединилась к сообществу во время встречи в Париже 13 июля. Посол отметил, что подобный шаг органично вписывается в линию официального Скопья последних лет, являющегося членом НАТО.

В свою очередь премьер-министр Болгарии Румен Радев после встречи в Париже 13 июля заявил, что его страна больше не будет входить в так называемую «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал решение Болгарии отказаться от участия в «коалиции желающих» катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что таким образом «Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона».

В «коалиции желающих», вдохновителями которой стали Франция и Великобритания, состоят более 30 стран. Они выступают за выделение военной помощи Киеву и допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Захарова сравнила «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.