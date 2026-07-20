Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

К антироссийской «коалиции желающих» присоединилась еще одна страна

Посол Зыков: Северная Македония открыто присоединилась к «коалиции желающих»
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Северная Македония открыто присоединилась к антироссийской «коалиции желающих». Об этом ТАСС заявил посол РФ в Скопье Дмитрий Зыков.

По его словам, Северная Македония присоединилась к сообществу во время встречи в Париже 13 июля. Посол отметил, что подобный шаг органично вписывается в линию официального Скопья последних лет, являющегося членом НАТО.

В свою очередь премьер-министр Болгарии Румен Радев после встречи в Париже 13 июля заявил, что его страна больше не будет входить в так называемую «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал решение Болгарии отказаться от участия в «коалиции желающих» катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что таким образом «Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона».

В «коалиции желающих», вдохновителями которой стали Франция и Великобритания, состоят более 30 стран. Они выступают за выделение военной помощи Киеву и допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Захарова сравнила «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!