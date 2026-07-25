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Политика

Стало известно о предложении США и Украины о прекращении огня в небе

Reuters: США и Украина подготовили для РФ предложение о прекращении огня в небе
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина и США обсудили инициативу по установлению режима прекращения огня в воздушном пространстве в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Киев и Вашингтон подготовили новое предложение для Москвы относительно прекращения огня в небе. Ожидается, что эти обсуждения станут частью нового этапа мирных инициатив, которые могут быть представлены российским властям.

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прекращение боевых действий на территории Украины возможно до конца суток, при условии принятия соответствующих решений киевскими властями. Он подчеркнул, что условия для прекращения огня были обозначены еще несколько лет назад и на данный момент остаются прежними и понятными для российской стороны.

В конце июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства подчеркнул, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной.

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

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