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Политика

Песков назвал позицию Токаева по Украине последовательной

Песков: позиция Токаева по Украине последовательна
Maxim Shemetov/Reuters

Позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по украинскому конфликту последовательна, но это не значит, что в Москве с ней согласны. Об этом заявил «Российской газете» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Токаев неоднократно говорил по украинской проблематике. У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник», — отметил представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, Россия продолжит последовательно доносить свою позицию по данному вопросу до партнеров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к Стамбульской формуле. Глава республики сообщил, что ему поступает «много сигналов из Европы и США» по этому вопросу, но отметил, что Астана отказывается быть посредником в урегулировании. Путин, отвечая на предложение, пообещал проинформировать Токаева о ситуации на Украине. А в Госдуме заявили, что возвращение к договоренностям Стамбула вряд ли возможно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров сообщил о стремлении России добиться мира на Украине дипломатией.

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