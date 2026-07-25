Песков отреагировал на предложение Токаева о «заморозке» конфликта на Украине

«Заморозка» конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает РИА Новости.

«Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИД РФ еще два года назад. По словам пресс-секретаря, конфликт может остановиться «сегодня до конца суток», если Киев примет соответствующие решения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к Стамбульской формуле. Глава республики сообщил, что ему поступает «много сигналов из Европы и США» по этому вопросу, но отметил, что Астана отказывается быть посредником в урегулировании. Путин, отвечая на предложение, пообещал проинформировать Токаева о ситуации на Украине. А в Госдуме заявили, что возвращение к договоренностям Стамбула вряд ли возможно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил об отсутствии динамики в отношениях РФ и США из-за Украины.