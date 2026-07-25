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Политика

Путин встретился с главой Омской области

Путин провел встречу с губернатором Омской области Хоценко
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Владимир Путин во время поездки в Омскую область встретился с ее губернатором Виталием Хоценко, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что в прошлый раз политики виделись в мае. Тогда встреча проходила в Кремле. Путин и Хоценко обсуждали меры поддержки участников СВО, а также инвестиционные, логистические и культурные проекты в регионе.

25 июля президент РФ прибыл с рабочей поездкой в Омск. Там он вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым участвует в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Высокий гость на встрече с российским коллегой предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к Стамбульской формуле. Глава республики сообщил, что ему поступает «много сигналов из Европы и США» по этому вопросу, но отметил, что Астана отказывается быть посредником в урегулировании. На этом фоне в Госдуме заявили, что возвращение к договоренностям Стамбула вряд ли возможно.

Ранее Токаев описал отношения с Россией поговоркой.

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