Путин и Токаев приняли участие в заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

Путин и Токаев оценили потенциал отношений России и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Трансляцию ведет РИА Новости.

В приветственном слове Путин обратил внимание на активизацию торговли и рост инвестиционных потоков РФ и Казахстана, а также выразил уверенность в «поистине обширных перспективах для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества».

Токаев в ответном заявлении заметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.

25 июля Путин прибыл в Омск. До заседания лидеры встретились отдельно, чтобы обсудить актуальные темы взаимодействия РФ и Казахстана.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске. Тема форума — «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».

Ранее Токаев выступил за заморозку конфликта на Украине.