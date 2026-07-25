Путин и Токаев приняли участие в заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Трансляцию ведет РИА Новости.
В приветственном слове Путин обратил внимание на активизацию торговли и рост инвестиционных потоков РФ и Казахстана, а также выразил уверенность в «поистине обширных перспективах для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества».
Токаев в ответном заявлении заметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
25 июля Путин прибыл в Омск. До заседания лидеры встретились отдельно, чтобы обсудить актуальные темы взаимодействия РФ и Казахстана.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске. Тема форума — «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».
Ранее Токаев выступил за заморозку конфликта на Украине.