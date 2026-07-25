Токаев выступил за заморозку конфликта на Украине

Токаев: по конфликту на Украине нужно вернуться к Стамбульским договоренностям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным высказал мнение, что для урегулирования украинского вопроса можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Об этом пишет РИА Новости.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — сказал Токаев.

Путин и Токаев встретились в Омске. В последний раз Путин и Токаев встречались в конце мая, когда российский лидер посетил Казахстан с рабочим визитом.

До этого глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. По итогам разговора обе стороны подтвердили готовность продолжать переговорный процесс по Украине, при этом Рубио заявил о необходимости разработки новых подходов к этому диалогу. В Кремле выразили надежду, что очные контакты представителей России и США продолжатся в ближайшее время. Готовы ли Штаты вернуться к переговорам по украинскому вопросу на самом деле и какие новые подходы они могут предложить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле сообщили, что госвизит Путина в Казахстан и на саммит ЕАЭС был положительным.