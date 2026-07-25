Путин прибыл в Омск на форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

Российский президент Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 25 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится в Омске с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В этот день Омске проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Ожидается, что Токаев вместе с Путиным примет участие пленарном заседании форума.

В последний раз Путин и Токаев встречались в конце мая, когда российский лидер посетил Казахстан с рабочим визитом.

30 июня российский и казахстанский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Астаны, а также реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и торгово-экономической сферах.

Ранее Ушаков сообщил, что госвизит Путина в Казахстан и на саммит ЕАЭС был положительным.