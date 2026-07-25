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Политика

В Кремле анонсировали двустороннюю встречу Путина и Токаева в Омске

Кремль: Путин и Токаев в Омске обсудят актуальные вопросы взаимодействия
РИА Новости

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут встречу в Омске и обсудят взаимодействие двух государств. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что 25 июля в Омске пройдет XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Главы государств намерены принять участие в мероприятии.

«Перед пленарным заседанием форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия РФ и Казахстана», — рассказали в пресс-службе.

30 июня российский и казахстанский лидеры провели телефонный разговор. Путин и Токаев обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Астаны, а также реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и торгово-экономической сферах. Более того, президент Казахстана поделился с коллегой впечатлениями от своей поездки в столицу Бельгии, которую он посетил 22–23 июня по приглашению главы Европейского совета Антониу Кошты.

Ранее президент РФ посетил Казахстан с официальным визитом.

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